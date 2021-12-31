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Луческу: «На Украине психоз из-за возможного вооруженного конфликта, есть постоянная угроза»

Луческу высказался о ситуации на Украине
07:08
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о ситуации в чемпионате Украины.

«Никто не знает, что будет дальше. Все ожидают того, что дела будут идти вперед. Страсть людей к футболу постоянно растет. Я желаю, чтобы в 2022 году мы избавились от пандемии навсегда. Также сейчас есть психоз из-за возможного вооруженного конфликта, потому что есть постоянная угроза. Надеюсь, люди будут полны энтузиазма, несмотря ни на что», — цитирует Луческу GSP.

После 18 туров УПЛ «Динамо» (Киев) занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 45 очков.

Дополнительная информация:

https://www.gsp.ro/gsp-ro/gsp-special/mircea-lucescu-intervine-in-conflictul-ucraina-rusia-650620.html

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Виктория Кравченко все материалы автора

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