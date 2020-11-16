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Луческу может покинуть киевское «Динамо» из-за ситуации с коронавирусом на Украине

18:12
Мирча Луческу. Фото ФК "Динамо" Киев
Мирча Луческу. Фото ФК "Динамо" Киев
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу может зимой покинуть клуб, утверждает румынский портал Ziare. Связано это с пандемией коронавируса и конкретно с ситуацией в Украине.

Сейчас Луческу проживает в изоляции на одной из клубных квартир Киева. Из-за пандемии к нему не может приехать его жена Нели, и 75-летний специалист впервые остается без нее на столь долгий период. Отмечается, что если ситуация с коронавирусом не улучшится, он может уйти из «Динамо».

Луческу возглавил киевлян этим летом, что вызвало резкое недовольство у большой группы фанатов, поскольку до этого румын на протяжении 12 лет возглавлял принципиального соперника динамовцев — «Шахтер».

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