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Луческу и Рианчо претендуют на место главного тренера киевского «Динамо»

10:10
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Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу может возглавить киевское «Динамо», сообщает страница Druzi Dynamo в сети Facebook.

«Мы не давали эту информацию раньше, так как даже нам сложно в это поверить, но уже из нескольких конфиденциальных источников сообщают, что наиболее вероятным новым тренером «Динамо» является Мирча Луческу», — отмечено в сообщении.

По информации Sport Arena, еще одним кандидатом на должность главного тренера является Рауль Рианчо. Он уже работал в клубе и входил в штаб Сергея Реброва, дважды выиграв чемпионат страны.

Ранее с поста главного тренера украинского клуба был уволен Алексей Михайличенко. В завершившемся сезоне «Динамо» заняло второе место в чемпионате и выиграло Кубок страны.

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