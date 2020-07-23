Луческу и Рианчо претендуют на место главного тренера киевского «Динамо»

Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу может возглавить киевское «Динамо», сообщает страница Druzi Dynamo в сети Facebook.

«Мы не давали эту информацию раньше, так как даже нам сложно в это поверить, но уже из нескольких конфиденциальных источников сообщают, что наиболее вероятным новым тренером «Динамо» является Мирча Луческу», — отмечено в сообщении.

По информации Sport Arena, еще одним кандидатом на должность главного тренера является Рауль Рианчо. Он уже работал в клубе и входил в штаб Сергея Реброва, дважды выиграв чемпионат страны.

Ранее с поста главного тренера украинского клуба был уволен Алексей Михайличенко. В завершившемся сезоне «Динамо» заняло второе место в чемпионате и выиграло Кубок страны.