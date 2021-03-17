Летом киевское «Динамо» снова попробует купить хорватского нападающего

Киевское «Динамо» летом попытается снова купить нападающего «Горицы» Кристиана Ловрича, сообщает meta-ratings.com.ua. Киевляне уже пытались приобрести его в зимнее трансферное окно. Изначально «Горица» запросила за 25-летнего форварда 5 миллионов евро. Киевлянам удалось сбить цену до 2,8 миллиона, но они рассчитывали потратить не больше 2,5 миллиона. В результате Ловрич остался в Хорватии.

В нынешнем сезоне Ловрич провел 25 матчей и 15 голов. 16 марта футболист оформил дубль в ворота «Хайдука» в матче Кубка Хорватии.