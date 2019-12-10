Кучук покинул пост главного тренера «Руха»

Белорусский специалист Леонид Кучук ушел с поста главного тренера «Руха». Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба. Действие контракта прекращено по согласию сторон.

60-летний тренер возглавил «Рух», который сейчас выступает в первой лиге, в феврале 2019 года. Он провел с командой 32 матча (18 побед, 8 ничьих, 6 поражений). В России Кучук тренировал «Салют», «Кубань», «Локомотив» и «Ростов». Вместе с «Локо» он стал бронзовым призером чемпионата России, а с «Кубанью» дошел до финала Кубка страны. Также специалист возглавлял «Шериф», с которым шесть раз выиграл чемпионат Молдавии.