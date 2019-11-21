Кривцову не хватает Ракицкого в сборной Украины

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов рассказал, что национальной команде не хватает Ярослава Ракицкого. Игрок обороны «Зенита» в ноябре объявил об уходе из украинской сборной.

— Все знают, что Ракицкий может давать идеальные пасы, я бы даже сказал уникальные, — цитирует dialog.ua Кривцова. — Игрока с такими способностями выдать точный и своевременный пас действительно не хватает. Но, как вы понимаете, уход Ярослава из сборной непосредственно связан с его переходом в «Зенит». Это было его решение, я его осуждать не берусь.