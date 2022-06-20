«Кривбасс» призвал клубы УПЛ провести сезон на территории Украины

Футбольный клуб «Кривбасс» из Кривого Рога призвал клубы Украинской премьер-лиги (УПЛ) провести национальный чемпионат на территории страны, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на официальный сайт клуба.

«Кривбасс» обращается ко всем участникам УПЛ, руководителям и владельцам клубов. Просим вас поддержать вариант проведения сезона-2022/23 только на Украине! Другого варианта не существует ни с моральной точки зрения, ни с точки зрения спортивного принципа. Мы должны сделать все, чтобы каждый клуб имел равные условия! Нам нельзя забывать о будущем украинского футбола. Спасая отдельные клубы сегодня, рискуем потерять в перспективе весь украинский футбол", — говорится в заявлении.

В начале июня власти Украины приняли решение возобновить чемпионат страны по футболу в августе.

Чемпионат в минувшем сезоне был прерван после начала спецоперации России на Украине. После было принято решение, что сезон не будет доигран.

«Кривбасс» по итогам сезона-2021/22 пробился в УПЛ, заняв второе место в Первой лиге.