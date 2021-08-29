Костышин покинул пост главного тренера «Колоса» после 0:7 от киевского «Динамо»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин подал в отставку, о чем сообщил президенту клуба, сообщает пресс-служба команды.

Андрей Засуха принял отставку 44-летнего специалиста и предложил ему остаться работать в структуре клуба. Костышин в свою очередь принял предложение президента «Колоса» и остается работать в клубе.

Исполняющим обязанности главного тренера «Колоса» будет Сергей Кузнецов, который работал помощником Костышина в его тренерском штабе.

Костышин возглавил клуб из Ковалевки в 2014 году и вместе с ним прошел путь от первенства Киевской области до середняка УПЛ, а также участника еврокубков.

Напомним, 28 августа, в матче шестого тура УПЛ «Колос» разгромно проиграл киевскому «Динамо» (0:7).