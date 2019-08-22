Конор Макгрегор сфотографировался в футболке «Шахтера»
11:58
Ирландский боец ММА, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор сфотографировался в футболке «Шахтера». Фото опубликовано в stories Instagram донецкого клуба.
Ранее ирландец заявил о желании провести третий бой против Нейта Диаса и о готовности возобновить карьеру ради этого. 31-летний Конор Макгрегор в своем последнем поединке в UFC уступил Хабибу Нурмагомедову. Это было его четвертое поражение при 21 победах в ММА. Также он в боксерском поединке уступил Флойду Мейвезеру.
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