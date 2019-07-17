Коноплянка не готов ехать в Россию

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка не рассматривает варианты из Китая и России, сообщает Bild.

Как сообщалось ранее, наиболее вероятный вариант для продолжения карьеры 29-летнего Коноплянки – "Фенербахче". В прошедшем сезоне футболист провел 21 матч за "Шальке" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Контракт полузащитника с немецким клубом будет действовать до 30 июня 2020 года, а его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 6,5 миллионов евро.