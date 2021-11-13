Кононов опроверг информацию о том, что он может возглавить «Колос»

Бывший тренер «Спартака» Олег Кононов опроверг новость о том, что он может возглавить украинский «Колос» из села Ковалевка (Киевская область).

«Спасибо, что в Украине меня не забывают, — цитирует Кононова Meta-ratings.com.ua. — Но пока по поводу моего возвращения в УПЛ ко мне никто не обращался».

Ранее сайт «Динамомания» сообщил, что Кононов входит в число кандидатов на пост главного тренера «Колоса».

Последним местом работы 55-летнего Олега Кононова была «Рига», с которой он выиграл чемпионат Латвии. В России специалист тренировал «Спартак», тульский «Арсенал», «Ахмат» и «Краснодар», с которым он стал бронзовым призером РПЛ. В чемпионате Украины работал с запорожским «Металлургом», «Карпатами» и «Севастополем», с которым выиграл турнир первой лиги.