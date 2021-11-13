Кононов опроверг информацию о том, что он может возглавить «Колос»
Бывший тренер «Спартака» Олег Кононов опроверг новость о том, что он может возглавить украинский «Колос» из села Ковалевка (Киевская область).
«Спасибо, что в Украине меня не забывают, — цитирует Кононова Meta-ratings.com.ua. — Но пока по поводу моего возвращения в УПЛ ко мне никто не обращался».
Ранее сайт «Динамомания» сообщил, что Кононов входит в число кандидатов на пост главного тренера «Колоса».
Последним местом работы 55-летнего Олега Кононова была «Рига», с которой он выиграл чемпионат Латвии. В России специалист тренировал «Спартак», тульский «Арсенал», «Ахмат» и «Краснодар», с которым он стал бронзовым призером РПЛ. В чемпионате Украины работал с запорожским «Металлургом», «Карпатами» и «Севастополем», с которым выиграл турнир первой лиги.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://meta-ratings.com.ua/news/kononov-iz-ukrainskikh-klubov-ko-mne-nikto-ne-obrashchalsya-1114297/
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