Комментатор Бебех предложил штрафовать украинских тренеров за русскую речь

Украинский комментатор Роман Бебех раскритиковал главного тренера киевского «Динамо» Александра Шовковского, который в домашнем матче 25-го тура чемпионата Украины против команды «Оболонь-Бровар» (3:0) давал указания своим игрокам на русском языке.

Бебех считает, что украинских тренеров нужно наказывать штрафом за использование русской речи.

«Если контрольно-дисциплинарный комитет будет штрафовать наших тренеров за русский язык, в следующий раз они задумаются, что делают», — цитирует Бебеха «Газета.Ru».

Киевское «Динамо» с 63 очками после 25 матчей лидирует в турнирной таблице украинского чемпионата. Шовковский возглавляет команду с 2023 года.