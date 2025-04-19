Комментатор Бебех предложил штрафовать украинских тренеров за русскую речь
Украинский комментатор Роман Бебех раскритиковал главного тренера киевского «Динамо» Александра Шовковского, который в домашнем матче 25-го тура чемпионата Украины против команды «Оболонь-Бровар» (3:0) давал указания своим игрокам на русском языке.
Бебех считает, что украинских тренеров нужно наказывать штрафом за использование русской речи.
«Если контрольно-дисциплинарный комитет будет штрафовать наших тренеров за русский язык, в следующий раз они задумаются, что делают», — цитирует Бебеха «Газета.Ru».
Киевское «Динамо» с 63 очками после 25 матчей лидирует в турнирной таблице украинского чемпионата. Шовковский возглавляет команду с 2023 года.
Источник: Газета.Ru
Новости
25 дек 2024 18:26
40