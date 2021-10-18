Киевское «Динамо» взяло на себя расходы по лечению Владимира Мунтяна от коронавируса

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Владимир Мунтян заразился коронавирусом, сообщает Meta-ratings.com.ua. Он был госпитализирован после того, как ему стало хуже. Ветеран будет лечиться в стационаре.

По данным источника, «Динамо» взяло на себя все расходы по его лечению. Ранее от коронавируса умер бывший игрок киевлян Анатолий Сучков, который в 1961 году вместе с командой впервые в ее истории стал чемпионом СССР.

75-летний Владимир Мунтян — семикратный чемпион СССР, двукратный победитель Кубка страны обладатель Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА.