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Киевское «Динамо» взяло на себя расходы по лечению Владимира Мунтяна от коронавируса

17:18
Владимир Мутнян. Фото Meta-ratings.com.ua
Владимир Мутнян. Фото Meta-ratings.com.ua
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Бывший полузащитник киевского «Динамо» Владимир Мунтян заразился коронавирусом, сообщает Meta-ratings.com.ua. Он был госпитализирован после того, как ему стало хуже. Ветеран будет лечиться в стационаре.

По данным источника, «Динамо» взяло на себя все расходы по его лечению. Ранее от коронавируса умер бывший игрок киевлян Анатолий Сучков, который в 1961 году вместе с командой впервые в ее истории стал чемпионом СССР.

75-летний Владимир Мунтян — семикратный чемпион СССР, двукратный победитель Кубка страны обладатель Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА.

Дополнительная информация:

https://meta-ratings.com.ua/news/dinamo-vzyalo-na-sebya-raskhody-po-lecheniyu-chempiona-sssr-1088638/

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное