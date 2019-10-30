Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины

«Динамо» в матче 1/8 финала Кубка Украины победило «Шахтер» — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук. Тарас Степаненко в компенсированное ко второму тайму время восстановил паритет в счете. Во втором экстратайме отличился Денис Попов.

Также в четвертьфинал пробились «Мариуполь», «Минай», «Десна», «Ингулец», «Ворскла», «Александрия» и «Альянс».

Кубок Украины

1/8 финала

«Динамо К» (Киев) — «Шахтер Д» (Донецк) — 2:1 д.в. (1:0, 0:1, 1:0)

30 октября. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».