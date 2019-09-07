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Киевское «Динамо» тратило деньги УЕФА. Football Leaks называет 380 миллионов

15:20

Киевское «Динамо» потратило огромную сумму денег в период с 1999 по 2016 годы, сообщает Football Leaks. УЕФА выделял порядка 380 миллионов евро футбольной федерации Украины на развитие футбола в стране.

Переговоры шли через президента «Динамо» Игоря Суркиса, который пускал эти деньги на зарплаты и трансферы киевского клуба.

Представители УЕФА узнали о подобном финансировании клуба только в 2016 году, однако дело официально закрыли после того, как федерация не смогла найти нарушения. В киевском клубе присвоение денег отрицают.

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