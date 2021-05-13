Киевское «Динамо» стало 13-кратным обладателем Кубка Украины

Киевское «Динамо» обыграло «Зарю» в финале Кубка Украины со счетом 1:0.

Команды не смогли выявить победителя по итогам основного времени, завершив его вничью со счетом 0:0. Единственный мяч в игре на 98-й минуте забил полузащитник киевлян Виктор Цыганков. На 105+2-й минуте встречи он же не смог реализовать 11-метровый в ворота команды из Луганска.

Матч завершено! «Динамо» перемагає «Зорю» та здобуває Кубок України сезону 2020/21! ?#ДинамоЗоря (1:0) pic.twitter.com/lcPbUzFt8O — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) May 13, 2021

«Динамо» стало 13-кратным обладателем Кубка Украины. Команда Мирчи Луческу выиграла трофей во второй раз подряд. В сезоне-2019/20 киевляне в финале победили «Ворсклу» (1:1, 8:7 — по пенальти).