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Киевское «Динамо» стало 13-кратным обладателем Кубка Украины

21:48
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Киевское «Динамо» обыграло «Зарю» в финале Кубка Украины со счетом 1:0.

Команды не смогли выявить победителя по итогам основного времени, завершив его вничью со счетом 0:0. Единственный мяч в игре на 98-й минуте забил полузащитник киевлян Виктор Цыганков. На 105+2-й минуте встречи он же не смог реализовать 11-метровый в ворота команды из Луганска.

«Динамо» стало 13-кратным обладателем Кубка Украины. Команда Мирчи Луческу выиграла трофей во второй раз подряд. В сезоне-2019/20 киевляне в финале победили «Ворсклу» (1:1, 8:7 — по пенальти).

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