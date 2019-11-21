Киевское «Динамо» проведет один матч при пустых трибунах в наказание за расистский скандал

КДК Украинской ассоциации футбола (УАФ) определил наказания по итогам матча УПЛ «Шахтер» — «Динамо» (1:0). Болельщики киевлян оскорбили по расовому признаку игроков «Шахтера» Тайсона и Дентинью. Тайсон получил красную карточку за то, что показал болельщикам средний палец.

Как сообщает официальный сайт УАФ, киевляне проведут один домашний матч в чемпионате Украины без зрителей и еще один матч — условно с испытательным сроком до конца сезона. Также клуб оштрафован на 500 тысяч гривен.

Тайсон получил дисквалификацию на один матч и еще два условно. «Шахтер» также оштрафован на 20 тысяч гривен за то, что диктор стадиона «Металлист» в Харькове, где команда проводит домашние матчи, делал объявления на русском, а не на украинском языке.