19:24 | Футбол — Украина

Киевское "Динамо" продлило контракт с главным тренером Хацкевичем

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Киевское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о продлении контракта с главным тренером Александром Хацкевичем. Новое соглашение с 45-летним белорусским специалистом рассчитано на 2 года.

Цели не меняются. У такого клуба как "Динамо" других задач, кроме побед, быть не может, - приводит слова Хацкевича официальный сайт киевлян. - Во всех соревнованиях, где мы участвуем, команда уже должна добиваться результата. Все – и болельщики, и тренеры, и футболисты, и президент клуба, соскучились по Лиге чемпионов.

Я считаю, что эта команда уже может и должна выжать из себя максимум, чтобы порадовать Киев гимном Лиги чемпионов. Конечно, во всех турнирах задачи максимальные – вернуть чемпионство, борьба за Кубок и Суперкубок Украины.

Напомним, Хацкевич возглавил "Динамо" в 2017 году. Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины-2018. 

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Дополнительная информация

http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/news/fk_dinamo_kiev_prodolzhit_sotrudnichestvo_s_aleksandrom_khatskevichem/

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