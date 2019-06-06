Киевское "Динамо" продлило контракт с главным тренером Хацкевичем

Киевское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о продлении контракта с главным тренером Александром Хацкевичем. Новое соглашение с 45-летним белорусским специалистом рассчитано на 2 года.

ФК "Динамо" Київ продовжить співпрацю з Олександром Хацкевичем



Футбольний клуб "Динамо" підписав новий контракт з 45-річним білоруським фахівцем Олександром Хацкевич, який продовжить працювати на посаді головного тренера першої команди.



Нова угода розрахована на два роки. pic.twitter.com/KqLH41BUyB – FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 6 июня 2019 г.

- Цели не меняются. У такого клуба как "Динамо" других задач, кроме побед, быть не может, - приводит слова Хацкевича официальный сайт киевлян. - Во всех соревнованиях, где мы участвуем, команда уже должна добиваться результата. Все – и болельщики, и тренеры, и футболисты, и президент клуба, соскучились по Лиге чемпионов.

Я считаю, что эта команда уже может и должна выжать из себя максимум, чтобы порадовать Киев гимном Лиги чемпионов. Конечно, во всех турнирах задачи максимальные – вернуть чемпионство, борьба за Кубок и Суперкубок Украины.

Напомним, Хацкевич возглавил "Динамо" в 2017 году. Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины-2018.

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