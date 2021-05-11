Киевское «Динамо» предлагает Луческу продлить контракт
18:26
Руководство киевского «Динамо» хочет продлить контракт с главным тренером команды Мирчей Луческу, сообщил украинский журналист Игорь Цыганык в эфире своей авторской программы.
Нынешнее соглашение специалиста истекает летом 2022 года. «Динамо» хочет продлить его еще на год.
Под руководством 75-летнего специалиста киевляне в текущем сезоне выиграли чемпионат Украины и дошли до 1/8 финала Лиги Европы. В финале Кубка Украины «Динамо» сыграет против «Зари».
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