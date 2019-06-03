Киевское "Динамо" объявило о переходе Кадири

"Динамо"​ завершило трансфер полузащитника "Аустрии" Абдула Кадири.

23-летний ганский футболист подписал контракт с новым клубом по схеме "4+1", сообщает пресс-служба киевлян.

В прошлом сезоне Кадири выступал на правах аренды за тульский "Арсенал"​. Футболист провел 27 матчей за "канониров", забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.