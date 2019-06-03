Киевское "Динамо" объявило о переходе Кадири

"Динамо" завершило трансфер полузащитника "Аустрии" Абдула Кадири.
23-летний ганский футболист подписал контракт с новым клубом по схеме "4+1", сообщает пресс-служба киевлян.
В прошлом сезоне Кадири выступал на правах аренды за тульский "Арсенал". Футболист провел 27 матчей за "канониров", забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
🇬🇭 Мохаммед КАДІРІ – гравець ФК «Динамо» Київ!— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 3 июня 2019 г.
Футбольний клуб «Динамо» (Київ) досяг угоди з австрійським футбольним клубом «Аустрія» про трансфер 23-річного опорного півзахисника Мохаммеда Кадірі. pic.twitter.com/uhRnJg2O72
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