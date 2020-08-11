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Киевское «Динамо» интересуется сыном Ривалдо

12:26
Ривалдиньо (слева). Фото Sport.ro.
Ривалдиньо (слева). Фото Sport.ro.
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Нападающий румынского «Вииторула» Ривалдиньо может перейти в киевское «Динамо». Об этом сообщает Sport.ro. Футболист — сын знаменитого бразильского игрока Ривалдо.

Сообщается, что игрок входит в список желаемых приобретений нового главного тренера киевлян Мирчи Луческу. К футболисту также проявляют интерес в Польше и ОАЭ. Указано, что польская «Краковия» была близка к подписанию игрока и уже договорилась с его клубом о переходе. Решение самого футболиста пока неизвестно.

25-летний Ривалдиньо в сезоне-2019/20 провел 27 матчей за «Вииторул» и забил 11 мячей при четырех голевых передачах.

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