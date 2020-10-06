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Киевское «Динамо» арендовало румынского полузащитника «Брайтона»

19:02
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Румынский полузащитник Тудор Бэлуцэ перешел в киевское «Динамо» на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Игрок арендован у «Брайтона».

21-летний футболист будет выступать за новую команду под шестым номером. В текущем сезоне он провел три матча за молодежную команду «Брайтона» и забил один мяч.

В прошлом сезоне он провел один матч за первую команду и четырежды отыграл за голландский «АДО Ден Хаг» на правах аренды.

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