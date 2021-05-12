Футбол
Украина
Новости
Премьер-лига Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Украина

Каштру покинул пост главного тренера «Шахтера»

15:56
Теги:

Луиш Каштру ушел с поста главного тренера «Шахтера», сообщает официальный сайт донецкого клуба 12 мая.

59-летний специалист вместе с командой стал чемпионом Украины и дошел до полуфинала Лиги Европы. Всего в 84 матчах под руководством Каштру «Шахтер» одержал 51 победу и 16 раз сыграл вничью. Команда забила 168 мячей. В текущем сезоне «горняки» заняли второе место в чемпионате Украины, стали третьими в группе Лиги чемпионов и дошли до 1/8 финала Лиги Европы.

По информации Sassuolo News, преемником португальца станет итальянец Роберто Де Дзерби, работающий с «Сассуоло».

Дополнительная информация:

https://shakhtar.com/ru-ru/news/2021/may/12_news/12_luis-castro/

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Отдых Трусовой и Валиевой скоро закончится. Начнется подготовка к следующему сезону
Десятки патронов и пафосная экипировка: эксклюзивные фото из школы Казани
Очевидцы сообщали о стрельбе и взрывах в казанской школе десятки раз
Погибшая при стрельбе в Казани учительница пыталась спасти учеников

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд