Каштру покинул пост главного тренера «Шахтера»
15:56
Луиш Каштру ушел с поста главного тренера «Шахтера», сообщает официальный сайт донецкого клуба 12 мая.
59-летний специалист вместе с командой стал чемпионом Украины и дошел до полуфинала Лиги Европы. Всего в 84 матчах под руководством Каштру «Шахтер» одержал 51 победу и 16 раз сыграл вничью. Команда забила 168 мячей. В текущем сезоне «горняки» заняли второе место в чемпионате Украины, стали третьими в группе Лиги чемпионов и дошли до 1/8 финала Лиги Европы.
По информации Sassuolo News, преемником португальца станет итальянец Роберто Де Дзерби, работающий с «Сассуоло».
Дополнительная информация:
https://shakhtar.com/ru-ru/news/2021/may/12_news/12_luis-castro/
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