Каштру покинул пост главного тренера «Шахтера»

Луиш Каштру ушел с поста главного тренера «Шахтера», сообщает официальный сайт донецкого клуба 12 мая.

59-летний специалист вместе с командой стал чемпионом Украины и дошел до полуфинала Лиги Европы. Всего в 84 матчах под руководством Каштру «Шахтер» одержал 51 победу и 16 раз сыграл вничью. Команда забила 168 мячей. В текущем сезоне «горняки» заняли второе место в чемпионате Украины, стали третьими в группе Лиги чемпионов и дошли до 1/8 финала Лиги Европы.

По информации Sassuolo News, преемником португальца станет итальянец Роберто Де Дзерби, работающий с «Сассуоло».