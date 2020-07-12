«Карпаты» попросили второго совладельца поддержать клуб или продать свою долю

«Карпаты» обратились с открытым письмом к компании Krisal Holdings LTD, которая является вторым совладельцем клуба и которую связывают с олигархом Игорем Коломойским. «Зелено-белые» просят вторую сторону помочь в финансировании и подготовке команды к сезону в первой лиге или продать свою долю в клубе.

«На данный момент нецелесообразно смотреть в прошлое и считать инвестированные средства обеими компаниями-владельцами клуба. «Карпаты» в большой беде: долги, накопленные в течение последних лет, поставили под угрозу существование клуба. Однако восстановление коммуникации между компаниями Mendil Limited и Krisal Holdings LTD — единственная и последняя реальная возможность сохранить легендарный клуб для украинского футбола, развивать его и вывести на самоокупаемость.

Компания Mendil Limited готова взять на себя обязательства в течение определенного времени погасить все накопленные долги «Карпат», чтобы успешно пройти аттестацию на участие команды в следующем сезоне в первой лиге. Если компания Krisal Holdings LTD не хочет участвовать в дальнейшем функционировании ФК «Карпаты», она может предложить условия передачи или продажи своей доли», — говорится в заявлении на сайте львовского клуба.

Ранее сообщалось, что Карпаты исключили из УПЛ после неявки на два матча с «Мариуполем».