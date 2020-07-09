«Карпаты» официально исключены из УПЛ

Украинская ассоциация футбола исключила «Карпаты» из украинской Премьер-лиги, передает официальный сайт УАФ. Причина такого решения заключается в повторной неявке на матч без уважительной причины. Команда дважды не явилась на матч УПЛ с «Мариуполем» — календарный и перенесенный.

«Карпатам» были засчитаны технические поражения. Такое решение принято и в отношении оставшихся матчей львовской команды в нынешнем сезоне.

Напомним, что ранее сообщалось о серьезных проблемах клуба с финансированием. Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин заявил, что у команды нет собственных ресурсов для продолжения жизнедеятельности.