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«Карпаты» официально исключены из УПЛ

13:56
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Украинская ассоциация футбола исключила «Карпаты» из украинской Премьер-лиги, передает официальный сайт УАФ. Причина такого решения заключается в повторной неявке на матч без уважительной причины. Команда дважды не явилась на матч УПЛ с «Мариуполем» — календарный и перенесенный.

«Карпатам» были засчитаны технические поражения. Такое решение принято и в отношении оставшихся матчей львовской команды в нынешнем сезоне.
Напомним, что ранее сообщалось о серьезных проблемах клуба с финансированием. Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин заявил, что у команды нет собственных ресурсов для продолжения жизнедеятельности.

Дополнительная информация:

https://uaf.ua/article/39683

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