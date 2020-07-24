«Карпаты» обратились в ФИФА по поводу долга «Ривер Плейта» за Карраскаля. Игроком интересуется ЦСКА

«Ривер Плейт» решил выкупить арендованного у «Карпат» полузащитника Хорхе Карраскаля, однако не выплатил львовянам положенные 2,5 миллиона евро, сообщает Golazo.

Общая сумма, которую «Ривер Плейт» должен был заплатить «Карпатам», составляет 3 миллиона, однако 500 тысяч именно за аренду аргентинцы заплатили.

«Карпаты» решили искать справедливости в ФИФА, поскольку 2/3 от трансфера Карраскаля принадлежат «Севилье», которая добилась трансферного бана для «зелено-белых» из-за долга.

Ранее появлялась информация, что «Ривер» может продать футболиста в ЦСКА за 7 миллионов евро.