Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Украина

«Карпаты» обратились в ФИФА по поводу долга «Ривер Плейта» за Карраскаля. Игроком интересуется ЦСКА

20:39
Хорхе Карраскаль. Фото Instagram.
Хорхе Карраскаль. Фото Instagram.
Теги:

«Ривер Плейт» решил выкупить арендованного у «Карпат» полузащитника Хорхе Карраскаля, однако не выплатил львовянам положенные 2,5 миллиона евро, сообщает Golazo.

Общая сумма, которую «Ривер Плейт» должен был заплатить «Карпатам», составляет 3 миллиона, однако 500 тысяч именно за аренду аргентинцы заплатили.

«Карпаты» решили искать справедливости в ФИФА, поскольку 2/3 от трансфера Карраскаля принадлежат «Севилье», которая добилась трансферного бана для «зелено-белых» из-за долга.

Ранее появлялась информация, что «Ривер» может продать футболиста в ЦСКА за 7 миллионов евро.

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир