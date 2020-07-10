«Карпаты» не будут оспаривать исключение из УПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола исключил львовские «Карпаты» из нынешнего розыгрыша украинской премьер-лиги за повторную неявку на матч без уважительной причины. Представители львовского клуба не намерены подавать апелляцию на данное решении, сообщает «Футбол NEWS».

В Карпатах считают, что вердикт КДФ УАФ является законным и логичным, поэтому нет веских причин его оспаривать.

Напомним, что ранее сообщалось о серьезных проблемах клуба с финансированием. Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин заявил, что у команды нет собственных ресурсов для продолжения жизнедеятельности.