«Карпаты» не будут оспаривать исключение из УПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола исключил львовские «Карпаты» из нынешнего розыгрыша украинской премьер-лиги за повторную неявку на матч без уважительной причины. Представители львовского клуба не намерены подавать апелляцию на данное решении, сообщает «Футбол NEWS».
В Карпатах считают, что вердикт КДФ УАФ является законным и логичным, поэтому нет веских причин его оспаривать.
Напомним, что ранее сообщалось о серьезных проблемах клуба с финансированием. Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин заявил, что у команды нет собственных ресурсов для продолжения жизнедеятельности.
Дополнительная информация:
https://footballua.tv/news/87540-stalo-izvestno-budut-li-karpaty-osparivat-rezonansnoe-isklyuchenie-iz-upl