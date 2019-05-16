Источник: Свен-Еран Эрикссон хочет возглавить киевское "Динамо"

Известный шведский тренер Свен-Еран Эрикссон выразил желание возглавить киевское "Динамо", сообщил в программе "Та То Таке" украинский журналист Михаил Спиваковский.

По информации журналиста, Эрикссон предпринял попытку внедриться в структуру "Динамо". Специалист заявил, что хотел бы поработать с командой, так как считает вице-чемпионов Украины клубом с большими традициями.

Ранее сообщалось, что Александр Хацкевич может покинуть пост главного тренера киевлян. Заменить его могут Юрий Калитвинцев или нынешний спортивный директор клуба Алексей Михайличенко. До этого была информация, что Эрикссон хочет возглавить сборную Шотландии.

71-летний Свен-Еран Эрикссон возглавлял сборную Англии с 2001 по 2006 год. Выводил английскую команду в четвертьфинал чемпионата мира в 2002-м и 2006-м. Трижды завоевал золотые медали с "Бенфикой". Также тренировал "Лацио", "Рому", "Лестер" и многие другие клубы. С "Лацио" он выиграл чемпионат Италии, дважды Кубок страны, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

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