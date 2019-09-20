Источник: «Шахтер» и киевское «Динамо» рассматривают кандидатуру Луческу

«Шахтер» и киевское «Динамо» рассматривают варианты с назначением на пост главного тренера Мирчи Луческу. У 74-летнего специалиста также есть предложение от венского «Рапида», но Луческу хотел бы вернуться работать на Украину, утверждает Sport.ro.

Кроме того, у Луческу есть варианты в России, Китае, Италии и странах Персидского залива.

По информации румынских СМИ, президент «Шахтера» Ринат Ахметов недоволен работой Луиша Каштру, при котором команда проиграла Суперкубок Украины «Динамо» (1:2), а в Лиге чемпионов уступила «Манчестер Сити» (0:3). В «Динамо» также могут попрощаться с Алексеем Михайличенко, если результаты команды не наладятся.