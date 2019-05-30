Источник: Рианчо не вернется в киевское "Динамо"

Бывший тренер "Спартака" и "Рубина" Рауль Рианчо не будет приглашен в киевское "Динамо", сообщает программа "ТаТоТаке". Ранее появилась информация, что он может возглавить команду. Испанец ранее работал в "Динамо" в тренерском штабе Сергея Реброва.

До этого сообщалось, что "Динамо" может покинуть нынешний главный тренер Александр Хацкевич. Команда заняла второе место в чемпионате Украины и в следующем сезоне сыграет в отборочном турнире Лиги чемпионов.

Вместе с Рианчо "Динамо" дважды выиграло чемпионат и Кубок Украины. По имеющейся информации, у тренера не лучшие отношения с президентом клуба Игорем Суркисом.

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