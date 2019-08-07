Источник: Мирча Луческу может возглавить киевское "Динамо"

Новым главным тренером киевского "Динамо" может стать Мирча Луческу, сообщает румынское издание Gazeta Sporturilor.

Сообщается, что 74-летний специалист отказался возглавить ФКСБ. При этом он получил приглашение от киевского "Динамо". В субботу он посетит матч киевлян со своим бывшим клубом донецким "Шахтером". Если румын даст согласие, он заменит на посту главного тренера Александра Хацкевича. Ранее сообщалось, что Хацкевич будет уволен, если "Динамо" не пробьется в групповой турнир Лиги чемпионов. В первом матче третьего отборочного раунда киевляне уступили "Брюгге" (0:1).

Мирча Луческу с 2016 по 2017 год тренировал "Зенит", после чего работал со сборной Турции. Больше всего времени он провел во главе "Шахтера" - с 2004 по 2016 год. Вместе с командой он, в частности, стал победителем Кубка УЕФА.

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