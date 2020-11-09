Источник: легенда украинского футбола Йожеф Сабо госпитализирован в Киеве
16:12
Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной СССР Йожеф Сабо госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, сообщает FootBoom.
По информации источника, Сабо с высокой температурой — более 38 градусов, был доставлен в одну из столичных клиник. Из больницы Йожеф Сабо сообщил, что ему оказали первую помощь, и температура спала. Однако о точном диагнозе заболевания 80-летнего заслуженного тренера Украины пока неизвестно.
В последнее время Сабо работал экспертом на телевидении.
Дополнительная информация:
https://www.footboom.com/ukrainian/high/1604905000-jozhef-sabo-gospitalizirovan-s-vysokoy-temperaturoy.html