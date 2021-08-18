Исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины стал Александр Петраков. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола 18 августа.

64-летний украинский специалист будет готовить национальную команду к предстоящим матчам отбора чемпионата мира-2022. Детали контракта с Петраковым не уточняются.

Ранее, 1 августа, пост главного тренера сборной Украины покинул Андрей Шевченко, который возглавлял команду с июля 2016 года.

В группе D отборочного турнира ЧМ-2022 украинцы сыграют в ближайшее время с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября).