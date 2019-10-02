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Исмаили: «Мне очень трудно покинуть «Шахтер», обычно не отпускает своих игроков легко»

19:46
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Защитник «Шахтера» Исмаили, которым в летнее трансферное окно интересовалась «Рома», рассказал, как непросто покинуть украинский клуб.

— Интерес ко мне со стороны других клубов — признак того, что я хорошо справляюсь со своей работой здесь, — цитирует Football.ua со ссылкой на ESPN защитника. — Но мне очень трудно покинуть «Шахтер», потому что у меня есть контракт еще на четыре года.

Конечно, для меня было бы важно сыграть в новом чемпионате с большей конкурентоспособностью, чем в Украине. «Шахтер» обычно не отпускает своих игроков легко, но посмотрим, все может произойти. Если это будет полезно для меня и для клуба, надеюсь, что все закончится наилучшим образом.

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