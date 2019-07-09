Игрок молодежной сборной Украины: "Старенькая бабушка из России постоянно просит, чтобы я приехал к ней, но я не могу. Как так? Это нормально?"

Полузащитник сборной Украины U-20 и "Земплина" Данила Бескоровайный в интервью журналу "Футбол" заявил, что политика не должна касаться спорта, а ситуация, при которой из Украины невозможно съездить к родственникам в Россию, неправильная.

- Спорт вне политики, - приводит dynamo.kiev.ua слова полузащитника. - Это не должно касаться спорта. Почему наши певцы едут в Россию, их исполнители – в Украину, но стоит футболисту уехать в Россию, как поднимается ураган недовольства? Все это провоцируют политики. Между людьми нормальные отношения. У меня бабушка живет в России. Она уже старенькая и постоянно просит, чтобы я приехал к ней, но я не могу. Как так? Это нормально? Если пересеку границу, я же стану здесь предателем.

В финале юношеского чемпионата мира для игроков не старше 20 лет сборная Украины добилась победы над Кореей​ – 3:1. Бескоровайный вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.