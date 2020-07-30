Игорь Суркис о протестах против Луческу: «Люди не привыкли к цивилизованному отношению»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис отреагировал на протесты против назначения нового главного тренера Мирчи Луческу.

«Луческу — профессионал до мозга костей, — сказал Суркис на презентации тренера. — Он показал, что может добиваться результата. И не только в нашем главном конкуренте «Шахтере», но и в «Галатасарае», «Бешикташе». Он стремится только к победам. Надеюсь, что «Динамо» выйдет на новый качественный уровень.

Да, некоторые не приняли этот выбор. У нас люди не привыкли к цивилизованному отношению. Например, я даже выписал себе, Моуринью работал и в «Порту», и в «Бенфике», Дзаккерони — в «Интере», «Милане» и «Ювентусе», Антич — в «Барселоне», «Реале» и «Атлетико». Да, у Луческу была прекрасная история в «Шахтере». Болельщики протестую непонятно против чего. В футболе главное результат. Если мы будем выигрывать — все будут аплодировать. Если проигрывать — критиковать будут меня.

Мирча никогда не сказал ни одного плохого слова о болельщиках «Динамо». Да, он критиковал Федерацию футбола, которую возглавлял мой брат. Он всегда будет отстаивать интересы своей команды. Надеюсь на мудрость наших болельщиков. У нас болельщики — не только ультрас. Мы идем своим путем. Мирчу я рассматриваю по профессиональным качествам. Все остальное меня не интересует".

Ранее фанаты киевского «Динамо» и ветераны команды выразили несогласие с назначением румынского специалиста, которому ранее исполнилось 75 лет.