Игорь Суркис: "Милевский пытался что-то отсудить у "Динамо", но ничего не вышло"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис - о том, как бывший форвард Артем Милевский пытался отсудить деньги у клуба.

- Если ты гуляешь на дискотеках до двух-трех часов ночи – это не профессионализм. В контрактах за это предусмотрены штрафы. Футболисты сами подписывают контракты и обязаны выполнять их условия. Там все четко прописано, - сказал Суркис в эфире программы "Вацко Live" - Милевский ведь даже что-то пытался отсудить у "Динамо", но ничего у него не получилось. Ведь все штрафы и наказания четко зафиксированы. Были докладные записки от врачей, главного тренера. Они поступали в соответствующие службы, которые уже выносили свой вердикт.

Артем Милевский сейчас выступает за брестское "Динамо". Ранее он также играл в России за "Тосно".

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