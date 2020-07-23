Игорь Суркис: «Луческу выгнали из «Шахтера», он затаил обиду»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис в разговоре с фанатами объяснил, почему Мирча Луческу был назначен главным тренером команды.

«Поймите меня, я колебался, — цитирует Суркиса «Главком». — Двое суток не спал, вел переговоры, чтобы его убедить. Имейте в виду, что Луческу из «Шахтера» ушел не сам. Его выгнали, и он затаил обиду, хочет обыграть «Шахтер» и доказать Ахметову, что тот был неправ.

Луческу знает, как это сделать. Я смотрел Мирче в глаза и поверил. Вы же критиковали меня за динамовские сердца? Хотели иностранного специалиста? Имеете. У меня с Луческу договоренность: «Нет результата — расходимся». Без какой-либо компенсации".

Луческу работал с «Зенитом» в 2016-2017 годах. Вместе с командой он выиграл Суперкубок России. С «Шахтером» он восемь раз выиграл чемпионат Украины, стал победителем Кубка УЕФА. Также становился чемпионом Румынии и Турции, выиграл Суперкубок УЕФА с «Галатасараем».