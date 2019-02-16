Игорь Суркис: "Когда Семин нашел подход к Алиеву и Милевскому, они блистали на поле"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис сказал, что бывшему главному тренеру команды Юрию Семину удалось найти подход к Александру Алиеву и Артему Милевскому. Сейчас специалист возглавляет "Локомотив".

- Поверьте мне, пройдет какое-то время, и они (Алиев и Милевский) осознают, что я хотел для них добра, - сказал Суркис в эфире программы "Вацко Live". - Я хотел сохранить их профессиональную карьеру. Когда мне это удавалось, и тот же Юрий Семин нашел к ним подход, они блистали на футбольном поле. Но это был не очень длительный период. Как они закончили свою карьеру - мы все видим.

Александр Алиев сейчас не выступает на профессиональном уровне. Ранее он также играл за "Локомотив" и "Анжи". Артем Милевский выступает за брестское "Динамо".

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