Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Украина

Игорь Суркис — игрокам «Динамо»: «Если у вас не получится с Луческу, то нужно будет поменять всех вас»

08:04
Игорь Суркис. Фото "Главком".
Игорь Суркис. Фото "Главком".
Теги:

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис представил игрокам нового главного тренера команды Мирчу Луческу. Он также обратился к футболистам.

«Для нас сегодня очень важный день, — цитирует Суркиса Tribuna.com. — Я бы сказал, торжественный день. Давайте начнем с того, что поздравил Мистера со вчерашним юбилеем. Мистер Луческу хочет трофеев. Но не для себя, а, прежде всего, для вас.

Поэтому я вам представляю нового главного тренера. Вы все его прекрасно знаете. Многие из вас прекрасно помнят, как этот тренер вас же и обыгрывал. Теперь он пришел сюда, чтобы решать другие задачи: обыгрывать тех, с кем он построил систему и команду.

Система есть, но теперь нужна ваша воля. Чтобы вы работали в тренировочном процессе и все перекладывали на футбольное поле. Считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда нам, наверное, надо будет поменять всех вас. Успехов вам и всего самого доброго».

75-летний румынский специалист сменил Алексея Михайличенко на должности главного тренера.

Дополнительная информация:

https://ua.tribuna.com/football/1087444026.html

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир