Игорь Суркис: "220 миллионов за Неймара? Ни один футболист таких денег не стоит"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис считает, что нападающий "ПСЖ" Неймар не стоит 222 миллионов евро, которые парижане заплатили за него "Барселоне" в 2017 году, сообщает "Динамо Киев от Шурика". Этим летом бразилец может вернуться в каталонский клуб.

– Неймара смогли бы в "Динамо" подписать?

– Думаю, это невозможно из-за его зарплаты. Футболист он, конечно, большой, великий, можно сказать. Думаю, тем и отличаются великие футболисты, что они попадают в такие скандалы.

Роналду закончил играть в "Реале", перешел спокойно в "Ювентус". Да, закончился контракт. Тот же Месси, который играет всю жизнь в "Барселоне". Все эти скандалы вокруг Неймара, цифры 220 – мне кажется, не стоит сегодня ни один футболист в мире таких денег.

– Неймар сможет испортить отношения в раздевалке?

– Думаю, вы сами понимаете, что будет нездоровая обстановка в раздевалке, если футболист не хочет играть. Думаю, руководители такого клуба, как "ПСЖ", все-таки найдут какой-то компромисс, лучше такого футболиста отпустить.

И их могу понять, потому что за него было уплачено 220 миллионов, а отпускать его за 100 плюс два игрока, которые им могут быть и не нужны, они не хотят. Их право.

– Если "ПСЖ" скажет "Динамо": "Дайте 100 миллионов и двух футболистов за Неймара".

– Это надо иметь 100, чтобы дать.