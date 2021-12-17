Хавбек киевского «Динамо» интересен чемпиону Словакии

Киевское «Динамо» зимой может расстаться с полузащитником Георгием Цитаишвили.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, футболист сборной Грузии попал в поле зрения чемпиона Словакии — братиславского «Слована».

По информации источника, словацкий клуб хочет взять 21-летнего футболиста вначале на правах аренды, а затем выкупить у киевского «Динамо» за два миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Цитаишвили на правах аренды играет за «Черноморец». Он провел 15 матчей во всех турнирах и забил один гол.