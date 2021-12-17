Хавбек киевского «Динамо» интересен чемпиону Словакии
18:20
Киевское «Динамо» зимой может расстаться с полузащитником Георгием Цитаишвили.
Как сообщает Meta-ratings.com.ua, футболист сборной Грузии попал в поле зрения чемпиона Словакии — братиславского «Слована».
По информации источника, словацкий клуб хочет взять 21-летнего футболиста вначале на правах аренды, а затем выкупить у киевского «Динамо» за два миллиона евро.
В сезоне-2021/22 Цитаишвили на правах аренды играет за «Черноморец». Он провел 15 матчей во всех турнирах и забил один гол.
Дополнительная информация:
https://meta-ratings.com.ua/news/khavbek-dinamo-zainteresoval-chempiona-slovakii-1148654/
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