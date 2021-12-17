Футбол
Украина
Новости
Премьер-лига Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Украина

Хавбек киевского «Динамо» интересен чемпиону Словакии

18:20
Теги:

Киевское «Динамо» зимой может расстаться с полузащитником Георгием Цитаишвили.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, футболист сборной Грузии попал в поле зрения чемпиона Словакии — братиславского «Слована».

По информации источника, словацкий клуб хочет взять 21-летнего футболиста вначале на правах аренды, а затем выкупить у киевского «Динамо» за два миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Цитаишвили на правах аренды играет за «Черноморец». Он провел 15 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Дополнительная информация:

https://meta-ratings.com.ua/news/khavbek-dinamo-zainteresoval-chempiona-slovakii-1148654/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Мир фигурного катания обеспокоен состоянием здоровья Татьяны Тарасовой. Она была госпитализирована
В Германии назвали условие начала поставок по «Северному потоку - 2»
0
Реклама