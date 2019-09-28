Хацкевич не считает киевское «Динамо» топ-клубом

Экс-главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о своем бывшем клубе.

— Я не считаю, что «Динамо» — это топ-клуб, — цитирует Хацевича Football.ua со ссылкой на Вацко Live. — Это большой клуб с большой историей. Топ-клуб — это команда, которая выигрывает Лигу чемпионов или Лигу Европы. Вот там играют топ-футболисты. За последние пять лет в европейском футболе «Динамо» находится на своем уровне.

Я беру клубный рейтинг. До этого команда под руководством Реброва удачно выступала в Лиге чемпионов, зарабатывая очки для клуба. И мы за последние два года подняли рейтинг. Но сейчас мы остались на той же позиции, что и пять лет назад. Сейчас это будет еще тяжелее сделать, потому что разница растет.

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