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Глава селекционного отдела «Шахтера»: «Бразильцы — настоящее, прошлое и будущее украинского футбола»

06:55
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Глава селекционного отдела «Шахтера» Жозе Боту рассказал, почему клуб в трансферной политике делает акцент на бразильцах.

— Покупка бразильцев — не просто тенденция финансовой выгоды «Шахтера», — приводит слова Боту oGol. —  В Украине происходит то, что с успехом «Шахтера» и бразильских футболистов украинские мальчишки пытаются подражать своим бразильским кумирам и тому, что они делают. Имея тренеров, которые стимулируют и поощряют такие вещи, все становится проще. Не только родители влияют на своих детей, но и то, что они видят, какую музыку слушают, что делают. Бразильцы являются настоящим, прошлым и будущим не только «Шахтера», но и украинского футбола.

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