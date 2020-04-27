Глава селекционного отдела «Шахтера» Жозе Боту рассказал, почему клуб в трансферной политике делает акцент на бразильцах.

— Покупка бразильцев — не просто тенденция финансовой выгоды «Шахтера», — приводит слова Боту oGol. — В Украине происходит то, что с успехом «Шахтера» и бразильских футболистов украинские мальчишки пытаются подражать своим бразильским кумирам и тому, что они делают. Имея тренеров, которые стимулируют и поощряют такие вещи, все становится проще. Не только родители влияют на своих детей, но и то, что они видят, какую музыку слушают, что делают. Бразильцы являются настоящим, прошлым и будущим не только «Шахтера», но и украинского футбола.