Герасименко рассказал, слышали ли футболисты киевского «Динамо» грубости от Лобановского

Экс-футболист киевского «Динамо», сборной России и ряда российских клубов Алексей Герасименко в интервью «СЭ» рассказал о своем общении с великим тренером Валерием Лобановским, под руководством которого четыре года выступал в Киеве.

— Киевляне предыдущих поколений говорили, что сильно боялись Лобановского, при этом большинство считало его человеком хоть строгим, но справедливым. А у вас страх перед ним тоже был?

— Абсолютно нет. Я сам по себе был таким игроком, который перед тренерами не трепетал. К тому же с Лобановским мы общались, конечно, не через день, но много. Он вызывал к себе и много разговаривал индивидуально — причем не только со мной, а со всеми. И человеком был очень адекватным.

Если бы с его стороны в мой адрес прозвучала грубость, то я просто развернулся и ушел бы, поскольку такого отношения не переносил. Но ни разу такого не было! И мы на каждую игру выходили с запредельным настроем, сражались и за тренера, и за клуб. В киевском «Динамо» тогда были мотивированы все без исключения, и клуб был большой дружной семьей. Не раз ловил себя на ощущении, что посторонних людей там просто не могло быть. Вернее, они появлялись, но быстро уходили в сторону.

— Схитрить Лобановский мог?

— Когда это нужно было для дела — да. Как-то раз после контрольной игры на сборах между киевским и московским «Динамо» меня пригласил Георгий Ярцев, который тренировал российских бело-голубых. Я был согласен ехать. Пошел отпрашиваться к Лобановскому. Мы спокойно поговорили, пожали руки, вроде бы попрощались. В конце он как бы невзначай говорит: «Ну, ты зайди к президенту клуба, поговори с ним».

А пока я шел к Григорию Суркису, он успел ему позвонить и сказать, что никуда меня отпускать нельзя. Валерий Васильевич хотел продолжать со мной работать, и президент нашел слова, которые убедили меня остаться. Я снова зашел к Лобановскому, и дальше мы работали без проблем.

(Игорь Рабинер)

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