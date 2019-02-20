Гендиректор "Шахтера": "Уверен, что Маркос Антониу достигнет уровня Фреда и станет сильнее"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин - о новичке команды Маркосе Антониу. Он заявил, что бразилец достигнет уровня своего соотечественника Фреда, ныне выступающего за "Манчестер Юнайтед".

– Мы все рассчитываем на то, что у него большое будущее – не только в клубе, но и в сборной Бразилии. Надеюсь, в ближайшее время – через год или два – он будет в национальной команде, - цитирует Палкина официальный сайт клуба. - Снова-таки, чтобы было легче сравнивать: я уверен, что в "Шахтере" он достигнет уровня Фреда и станет сильнее, поскольку для нас это определенный эталон.

По неофициальной информации, контракт рассчитан на пять лет, а сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. Предыдущим его клубом был португальский "Эшторил".

18-летний полузащитник в текущем сезоне провел шесть матчей за "Эшторил" и сделал две голевые передачи.

Все об украинском футболе – здесь