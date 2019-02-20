Гендиректор "Шахтера": "Маркосом Антониу интересовались "Барселона", "Реал" и "Манчестер Сити"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин - о новичке команды Маркосе Антониу. Он отметил, что им интересовались европейские топ-клубы.

– Мы очень давно следили за Маркосом. Около года назад, когда он играл в "Атлетико Паранаэнсе", начались переговоры о его приобретении. К сожалению, договориться не удалось, и мы взяли паузу. Со временем он перешел в "Эшторил". Мы вышли на клуб и пришли к соглашению: подписали контракт, достигнув условий, которые нас устраивали. Когда следили за Маркосом, многие скауты и эксперты говорили, что это уровень Фреда. Надеемся, что он действительно его достигнет и будет еще сильнее.

Зимой он играл на чемпионате Южной Америки и единственный из сборной Бразилии попал в символическую сборную турнира. По словам тех же экспертов, сегодня его стоимость на порядок выше той, что мы заплатили. Надеюсь, он будет очень серьезно прогрессировать и с каждым годом становиться все сильнее, - цитирует Палкина официальный сайт клуба. - Мне известно лишь то, что во время турнира в Южной Америке "Барселона", "Реал" и "Манчестер Сити" выходили на агента и его клуб с тем, чтобы понять, кому он принадлежит. На нас не выходили, потому что, когда появлялось наше имя, они понимали, что вести переговоры с нами сложно, и делали шаг назад.

По неофициальной информации, контракт рассчитан на пять лет, а сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. Предыдущим его клубом был португальский "Эшторил".

18-летний полузащитник в текущем сезоне провел шесть матчей за "Эшторил" и сделал две голевые передачи.

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