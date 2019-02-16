23:02 | Футбол — Украина

Футбольный клуб "Звезда" снялся с Первой лиги Украины

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Футбольный клуб "Звезда" из города Кропивницкий снялся с Первой лиги Украины, информирует официальный сайт команды. Как сообщает портал 24tv.ua, игроки "Звезды" получили статус свободных агентов. Клуб также разорвал отношения с тренерским штабом.

 

В прошлом году "Звезда" выступала в украинской премьер-лиге, однако покинула высший дивизион и первую половину этого сезона провела в Первой лиге.

"Звезда" занимает последнюю строчку в турнирной таблице, имея в активе 1 победу при 15 поражениях и 1 ничьей.

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Дополнительная информация

https://24tv.ua/sport/ru/byvshij_klub_upl_snjalsja_s_pervoj_ligi_i_mozhet_prekratit_svoe_sushhestvovanie_n1113409

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