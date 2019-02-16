Футбольный клуб "Звезда" снялся с Первой лиги Украины

Футбольный клуб "Звезда" из города Кропивницкий снялся с Первой лиги Украины, информирует официальный сайт команды. Как сообщает портал 24tv.ua, игроки "Звезды" получили статус свободных агентов. Клуб также разорвал отношения с тренерским штабом.

Футбольний клуб "Зірка" повідомляє, що професійна команда клубу знімається з Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2018/2019 рр., і не буде приймати участь у весняній частині чемпіонату серед команд першої ліги. https://t.co/i5b2Ogf6t1 pic.twitter.com/cY0Ut0RwTM – Зірка Кропивницький (@FcZirka) 16 февраля 2019 г.

В прошлом году "Звезда" выступала в украинской премьер-лиге, однако покинула высший дивизион и первую половину этого сезона провела в Первой лиге.

"Звезда" занимает последнюю строчку в турнирной таблице, имея в активе 1 победу при 15 поражениях и 1 ничьей.

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