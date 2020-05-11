FourFourTwo составил рейтинг вещей из 90-х, которых не хватает. В него попало киевское «Динамо»
06:40
Авторитетный журнал FourFourTwo составил рейтинг вещей из 90-х, которых не хватает футболу. В нем внимание уделено киевскому «Динамо» под руководством Валерия Лобановского. Тогда выступали Андрей Шевченко и Сергей Ребров. Команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов, а также выиграла девять национальных чемпионатов подряд.
Также в рейтинге упоминаются: Ферги-тайм, крошечные игроки в массивных футболках, сборная Хорватии, «Парма», Рене Игита, номер Ивана Саморано, Роберто Баджо, штрафные Луиса Чилаверто, Алессандро дель Пьеро.
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