FourFourTwo составил рейтинг вещей из 90-х, которых не хватает. В него попало киевское «Динамо»

Авторитетный журнал FourFourTwo составил рейтинг вещей из 90-х, которых не хватает футболу. В нем внимание уделено киевскому «Динамо» под руководством Валерия Лобановского. Тогда выступали Андрей Шевченко и Сергей Ребров. Команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов, а также выиграла девять национальных чемпионатов подряд.

Также в рейтинге упоминаются: Ферги-тайм, крошечные игроки в массивных футболках, сборная Хорватии, «Парма», Рене Игита, номер Ивана Саморано, Роберто Баджо, штрафные Луиса Чилаверто, Алессандро дель Пьеро.