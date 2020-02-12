Форвард киевского «Динамо» Беседин хочет ускорить рассмотрение своего допингового дела

Нападающий «Динамо» (Киев) и сборной Украины Артем Беседин намерен ускорить рассмотрение дела об употреблении им запрещенных препаратов. Он надеется приять участие в Евро-2020.

Как информирует UA-Футбол со ссылкой на украинского журналиста Игоря Цыганыка, Беседин пока что не имеет права тренироваться в профессиональных командах, и поэтому хочет ускорить процесс рассмотрения дела.

Команда футболиста уверены в его невиновности, и что в данной ситуации он является «жертвой», а не «преступником». Поэтому представители футболиста обратились к ВАДА с просьбой ускорить рассмотрение дела.

Игрок не хочет затягивать с рассмотрением дела, так как надеется на оправдательный приговор и намерен как можно скорее вернуться к тренировкам и на поле, чтобы зарекомендовать себя перед тренерским штабом сборной Украины и попасть в заявку команды на Евро-2020.

Беседин был отстранен от любой футбольной деятельности после того, как стало известно, что 23-летний украинец провалил допинг-тест после матча 5-го тура Лиги Европы против «Мальме» (3:4). Игроку может грозить до четырех лет дисквалификации.

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